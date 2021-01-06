إيران: لدينا أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال محسن زادة

2021/01/06 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إتهام إسرائيل رسمياً بضلوعها في اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة في العاصمة طهران الشهر الماضي.

وأعلن حاتمي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وجود أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال العالم الايراني فخري زادة.

واعتبر العميد حاتمي أن تجاهل ما وصفه بـ”الجريمة” يؤدي الى تكرارها وانعدام الأمن في العالم، مؤكداً ضرورة معاقبة المخططين لهذه الجريمة والمنفذين لها وشدد على أن ايران تحتفظ بحق الرد عليها.

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