الصحة: لدينا تصور كامل عن خارطة انتشار التلوث الإشعاعي في العراق

2021/01/06 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

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التلوث الاشعاعي

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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علقت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، بشان الأنباء عن انتشار التلوث الاشعاعي في العراق، مؤكدة إزالة الكثير من التلوثات الإشعاعية من مناطق البلاد.

وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي في تصريح صحفي، اليوم، 6 كانون الثاني 2021، إن "هناك تصور كامل عن خارطة انتشار التلوث الإشعاعي الناتج عن بقايا البرنامج النووي العراقي السلمي والمناطق التي استهدفت بأسلحة تحتوي على اليورانيوم في حرب الخليج الثانية".

وأوضح أن "التلوث الإشعاعي يشكل تحديا كبيرا رغم وجود تصور كامل عن خارطة انتشاره والتنسيق مع الجهات المسؤولة لإزالته".

وأشار الفلاحي إلى أن " الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى تمكنت من إزالة الكثير من التلوثات الإشعاعية وبدعم حكومي"، مبينا أن "هنالك مناطق لاتزال تشهد تلوثا اشعاعيا والعمل فيها جار لازالته من خلال إجراءات علمية وتقنية".

وختم بالقول إن "وزارة الصحة جادة في إعلان عراق خال من التلوث الاشعاعي والاهتمام في إنجاز الملف على أكمل وجه لحماية البيئة العراقية والمواطنين من الإشعاع".

ر.إ

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