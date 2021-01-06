فيلم-فالس مع بشير- يفتح نوافذ الذاكرة التي أوصدت عن مذابح مخيمي صبرا وشاتيلا - علي المسعود

2021/01/06 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Waltz with Bashir – 2008في صباح السابع عشر من سبتمبر عام 1982، استيقظ لاجئوا مخيمي صبرا وشاتيلا على واحدة من أكثر الفصول الدموية فى تاريخ الشعب الفلسطيني الصامد، بل من أبشع ما كتب تاريخ العالم بأسره في حق حركات المقاومة والتحرير.



في تلك المذبحة التي أعطى القاتل شارون الأوامر ببدء تلك المذبحة والتي تحالفت المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي م ......





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