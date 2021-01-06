ضجيج الآلهة البلهاء - سعود سالم

2021/01/06 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم كن -;-ما لا يريدون لك أن تكون -;-ولا تكن -;-ما يريدون لك أن تكون -;- -;-الذئاب الإلهية -;-تتكاثر كالذباب -;-تنتشر كالكوفيد كالطاعون -;-تعوي في البرية -;-عطشا -;-تتجمع في ضوء القمر -;-تغتسل بالتراب والأحجار -;-تتمرغ في الوحلتتغذى بالأوساخ والأقذار -;-قبل أن تنتحر -;-تصلي وتصلي -;-وتب ......





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