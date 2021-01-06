2021/01/06 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم كن
-;-ما لا يريدون لك أن تكون
-;-ولا تكن
-;-ما يريدون لك أن تكون
-;-
-;-الذئاب الإلهية
-;-تتكاثر كالذباب
-;-تنتشر كالكوفيد كالطاعون
-;-تعوي في البرية
-;-عطشا
-;-تتجمع في ضوء القمر
-;-تغتسل بالتراب والأحجار
-;-تتمرغ في الوحلتتغذى بالأوساخ والأقذار
-;-قبل أن تنتحر
-;-تصلي وتصلي
-;-وتب ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضجيج الآلهة البلهاء - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم كن
-;-ما لا يريدون لك أن تكون
-;-ولا تكن
-;-ما يريدون لك أن تكون
-;-
-;-الذئاب الإلهية
-;-تتكاثر كالذباب
-;-تنتشر كالكوفيد كالطاعون
-;-تعوي في البرية
-;-عطشا
-;-تتجمع في ضوء القمر
-;-تغتسل بالتراب والأحجار
-;-تتمرغ في الوحلتتغذى بالأوساخ والأقذار
-;-قبل أن تنتحر
-;-تصلي وتصلي
-;-وتب ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضجيج الآلهة البلهاء - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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