معاناةُ مَن في رفعِ سعرِ الدولار ؟ - ييلماز جاويد

2021/01/06 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ييلماز_جاويد تحديد سعر بيع الدولار موضوع يتعلق بالسياسة المالية للدولة ، أي الحكومة العراقية ، ولو أن المتعارف عليه أن يكون من مهام البنك المركزي .



الدولار المودع في البنك المركزي والوارد من بيع النفط أو أي مصدر آخر هو ملك الدولة وليس ملك البنك المركزي ، وبالتالي أودّ الردّ على اللغط الذي يثيره الكثير من " الخبراء الإقتصاديين " حول ما يسمّونه تدخّل وزير المالية بمهام البنك المركزي ، إذ الأصل دائماً : أن مالك ا ......





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