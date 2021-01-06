الكشف عن 321 ألف درجة وظيفية «مبهمة» في موازنة 2021

2021/01/06 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود 321 ألف درجة وظيفية "مبهمة" في قانون موازنة العام الحالي، مؤكدة أن البرلمان سيتقصى عنها.

وقال عضو اللجنة النائب محمد صاحب الدراجي، إن "موازنة 2021 واجهت نقداً شعبياً وسياسياً"، موضحا أن "الموازنة لم يقرأها أحد في البرلمان حتى الآن".

وأضاف: "البرلمان لن يعيد الموازنة إلى الحكومة وسيجري عليها تعديلات"، مؤكدا أن "الموازنة تتضمن إنفاقا عاليا ويجب إعادة النظر فيها".

وأوضح الدراجي، أن "الحكومة ضمنت 321 ألف درجة وظيفية بالموازنة"، مشيرا إلى أن "البرلمان بصدد التقصي عن التعيينات المبهمة في الموازنة وسيسأل وزارة المالية عنها".

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