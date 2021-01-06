وزير الدفاع الإيراني: أدلة جدية تشير لتورط الاستخبارات الإسرائيلية في اغتيال فخري زاده

2021/01/06 | 13:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، أن هناك أدلة جدية تشير إلى تورط أجهزة الاستخبارات في إسرائيل في اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده، لافتًا إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد.وقال حاتمي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه “يوجد أدلة جدية حول دور أجهزة استخبارات إسرائيل في اغتيال الشهيد فخري زاده”.وأضاف أن “استخبارات الكيان الصهيوني متورطة بشكل مباشر في عمليات اغتيال عدد من العلماء الإيرانيين”.وتابع أنه “يجب معاقبة مرتكبي عملية اغتيال الشهيد فخري زاده..وإيران تحتفظ بحقها في الرد”.وأردف أن “الصمت في وجه هذا العمل (اغتيال زاده) سيؤدي إلى تكراره وانعدام الأمن […]

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