2021/01/06 | 13:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك:الفرات نيوز}اعلنت وكالة الأستخبارات العسكرية،الأربعاء،القبض على اربعة متهمين ضبط بحوزتهم (٥)عجلات غير اصولية في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اربعة متهمين ضبط بحوزتهم ٥ عجلات غير اصولية في كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اربعة متهمين ضبط بحوزتهم ٥ عجلات غير اصولية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).