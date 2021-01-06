وزير الدفاع يحذر: استهداف المنطقة الخضراء قد يجر البلاد إلى حرب أهلية

2021/01/06 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

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وزير الدفاع جمعة عناد

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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حذر وزير الدفاع، جمعة عناد، الأربعاء، من أن استمرار استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يتسبب باندلاع حرب أهلية يكون العراقيون ضحيتها.

وقال الوزير في كلمة له اليوم، 6 كانون الثاني 2021، إن "من يتلقى المفخخات، لا يعصى عليه أحد يحاول نصب قاذفة صواريخ، لكن الموضوع ممكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية"، مبينا انه "يجب أن نكون حكماء ونعمل بطريقة علمية، ولا نجر البلاد إلى حرب أهلية. يوجد أناس لا يفهمون".

وأضاف ان أن "الصاروخ ممكن أن يضر بالبلاد ويدمره، ولا يقع الصاروخ إلا على الجندي والمدني، والأجانب في مقراتهم منذ سنة ولم يحصل لهم شيء".

وأشار إلى أن "السياسيين تمت مخاطبتهم بوضع الخلافات الشخصية جانبا، ووضع مصلحة البلد أولا، لأنه إذا حدث شيء ما، فالكل سيخسر ولا يوجد رابح".

وتابع قائلا "نعمل على تأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ"ـ مؤكدا ان "هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك".

وأوضح أن "الجيش يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقص التدريب وضعف جهاز الاستخبارات"، لافتا إلى أن "التسليح والتدريب أهم التحديات أمام قواتنا المسلحة، وأن تنظيم داعش انتهى في العراق باستثناء بعض الخلايا".

وكان وزير الدفاع جمعة عناد، أكد في بيان له أمس الثلاثاء، أن " تلاحم قواتنا المسلحة مع أبناء الشعب أثبت وبما لا يثير الشك بأنه السند والظهير لقواتنا المسلحة التي تستمد قوتها من أبناء هذا الشعب المعطاء"، مبينا ان "الجيش العراقي لديه من الجاهزية والقدرات القتالية التي يستطيع من خلالها تأمين حدود العراق والحفاظ على أرضه وسماءه ومياهه ".

ر.إ

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