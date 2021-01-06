فيديو:الشيخ عبد المهدي الكربلائي يعاود عمله اليومي بعد وعكة صحية المت به ويتابع الاشراف العام على المشاريع والاقسام بالعتبة الحسينية

2021/01/06 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول قسم المشاريع الهندسية

والفنية بالعتبة الحسينية المقدسة ان

المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي

الكربلائي يجري جولات يومية على

المشاريع الخدمية حيث زار اليوم

الاربعاء السادس من كانون الثاني 2021

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