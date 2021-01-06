2021/01/06 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري إلى دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة لتقليل النفقات ومنع هدر المال العام وتنظيم إدارتها بشكل مركزي.

وقال الشمري في تصريحات صحفية إن استمرار وزارة النفط باستيراد الغاز مقابل الحصول على الكهرباء أمر مؤسف ويجب العمل على توفير منتوج الغاز المحلي، لافتا إلى أن العراق يمر بأزمة الكهرباء بسبب تخبط الوزارتين لذا يجب دمجهما.

وأضاف أن مسألة الدمج يجب ان تشمل وزارتي الصناعة والتجارة أيضا من أجل تشغيل المعامل وتنشيط الصناعات التحويلية، وتوفير فرص عمل كبيرة للخريجين والعاطلين عن العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة نيابية بدمج وزارتي الكهرباء والنفط لمنع الهدر وإدارتها بشكل مركزي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة نيابية بدمج وزارتي الكهرباء والنفط لمنع الهدر وإدارتها بشكل مركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).