2021/01/06 | 14:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة في اقليم كوردستان تقطع المنح المالية عن أكثر من 13 الف شخص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة في اقليم كوردستان تقطع المنح المالية عن أكثر من 13 الف شخص) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة في اقليم كوردستان تقطع المنح المالية عن أكثر من 13 الف شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).