القبض على اربعة متهمين بحوزتهم خمس عجلات غير اصولية في كركوك

2021/01/06 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على اربعة متهمين بحوزتهم خمس عجلات غير اصولية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "من خلال البحث والتحري في قواطع المسؤولية عن العجلات غير الاصولية التي من الممكن أستخدامها بالعمليات الارهابية والجريمة المنظمة، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كركوك في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على اربعة متهمين في منطقة الخضراء ضمن محافظة كركوك ضبط بحوزتهم خمسة من تلك العجلات التي ليس لها عائدية في دوائر المرور داخل معرض لهم لبيع السيارات".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بتجارتهم لتلك العجلات التي تدخل الى البلاد بصورة غير رسمية ، وقد تم مصادرة العجلات وتوقيف المتهمين وفق احكام المادة ٤٤٣ ق ع حسب قرار قاضي التحقيق".

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