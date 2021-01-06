المرور تعلن إعادة افتتاح الطرق المقطوعة في بغداد

2021/01/06 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجه مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، الأربعاء، باعادة افتتاح الطرق المقطوعة في بغداد ضمن استعدادت الاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وقال إسماعيل في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية(واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إنه ” تمت رفع القطوعات في بعض الطرق ببغداد في جانبي الكرخ والرصافة ” بعد العرض العسكري بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وأعلنت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، عن قطع بعض الطرق بمحيط المنطقة الخضراء في جانب الكرخ ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي ، أما من جانب الرصافة قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة”.



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