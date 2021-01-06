2021/01/06 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد التايكواندو يكشف تفاصيل "الانقلاب" عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/06 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اتحاد التايكواندو يكشف تفاصيل "الانقلاب" عليه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اتحاد التايكواندو يكشف تفاصيل "الانقلاب" عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).