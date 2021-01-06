زراعة الاقليم تستأنف استيراد الرمان

2021/01/06 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن استئناف استيراد محصول الرمان من خارج اقليم كوردستان.

وجاء في كتاب الوزارة الموجه الى وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للجمارك: انه وبسبب انخفاض المنتوج المحلي من محصول الرمان، تقرر السماح باستيراده من خارج اقليم كوردستان، اعتبارا من 5 كانون الثاني الجاري.

PUKmedia عن اعلام وزارة الزراعة

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