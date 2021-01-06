منع وصول بعثة منظمة الصحة إلى الصين للتحقيق في مصدر الفيروس ليس “مجرد مسألة تأشيرة” 

2021/01/06 | 14:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – أعلنت بكين الأربعاء إن التأخّر في إعطاء الضوء الاخضر لبعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد “ليست مجرد مسألة تأشيرة”.لكن المحادثات مستمرة بشأن “الموعد المحدد لزيارة مجموعة الخبراء والترتيبات المخصصة لها”، وفق ما أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ لوسائل الإعلام عن […]

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