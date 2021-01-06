وفاءاً لمدربهم السابق.. أربعة لاعبين من الجوية يحملون صورة الراحل قبل لقاء الكرخ

2021/01/06 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

حمل أربعة لاعبين من فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء (6 كانون الثاني 2021)، صورة مدربهم( السابق) الراحل كريم سلمان قبل لقاء الكرخ اليوم ضمن منافسات الحولة (13) بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "اللاعبين السابقين للكرخ والجوية حالياً، ميثم جبار وحسين جبار وحسن رائد والحارس محمد صالح التقطوا صورة مع فريقهم السابق الكرخ وهم يحملون صورة مدرب الكرخ الراحل كريم سلمان قبل إنطلاق المباراة".

وأضاف" مبادرة اللاعبين جاءت وفاءاً لمدربهم السابق كريم سلمان الذي أشرف على تدريبهم في الكرخ لعدة مواسم، وحظيت المبادرة بإعجاب الحاضرين بالملعب".

وكان كريم سلمان قد توفي في الثاني من كانون الاول الماضي متأثراً بفيروس كورنا ودفن بمقبرة الكرخ نفس اليوم.





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