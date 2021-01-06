2021/01/06 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تحيته للقوات الخاصة خلال الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجيش العراقي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على مقطع مصور، نشره سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث أثناء الاستعراض العسكري، والذي أظهر تحية الكاظمي للقوات الخاصة.

وعلّق سفير الاتحاد الأوروبي، على المقطع الذي نشره قائلاً: "اليوم حضرت لاستعراض العسكري بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الجيش العراقي - مبروك يا عراق!".

وكان الكاظمي، قد وصل في وقت سابق، إلى ساحة الاحتفالات لحضور الاستعراض العسكري لصنوف قوات الجيش العراقي.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن الاستعراض العسكري الخاص بعيد الجيش بدأ بحضور الكاظمي وعدد من الوزراء وقادة الجيش.

وأضاف، أن الاستعراض العسكري انطلق بتواجد جميع صنوف الجيش العراقي، من القوات البرية، وطيران الجيش والقوة الجوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الكاظمي يحيي القوات الخاصة خلال استعراض عيد الجيش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الكاظمي يحيي القوات الخاصة خلال استعراض عيد الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).