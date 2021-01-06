كتلة التغيير : عدد الموظفين الفضائيين في اقليم كردستان يتجاوز 50 الفا

2021/01/06 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ اعلنت كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي :" ان الرقم الحقيقي لاعداد الموظفين الفضائيين في اقليم كردستان يتجاوز 50 الفا، وما اعلنت عنه وزارة المالية بحكومة الاقليم حول وجود 10 الاف فضائي جزء بسيط".وقال هوشيار عبدالله النائب عن كتلة التغيير في تصريح صحفي :" ان الرقم الحقيقي لأعداد الموظفين الفضائيين في اقليم كردستان مخيف جدا ويتجاوز الـ 50 الفا، وهناك موظفون فضائيون يتسلمون اكثر من 5 رواتب".واضاف :" ان الارقام التي اعلنت عنها وزارة المالية في اقليم كردستان غير صحيحة مقارنة مع الارقام الحقيقية التي تعرفها احزاب السلطة".واوضح عبدالله :" ان مسؤولية هذه الاعداد الضخمة من الموظفين الفضائيين تعود الى الحزبيين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، لقيامهما بتعينات غير قانونية خارج الحدود الرسمية، لاغراض انتخابية "، مؤكدا :" ان حكومة الاقليم غير قادرة على حسم الرقم النهائي لموظفيها من اجل ارساله الى بغداد، لانها لا تملك رقما حقيقيا بهذا الشأن "./ انتهى

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