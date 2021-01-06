افتتاح مشروع ماء القيارة جنوب الموصل

2021/01/06 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ افتتح معاون محافظ نينوى لشؤون الصلاحيات امين الفنش مشروع ماء ناحية القيارة جنوب الموصل .وقال الفنش للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان مشروع ماء ناحية القيارة ، الذي تصل طاقته الانتاجية الى 200 م³ بالساعة ، يغذي 18 قرية تابعة للناحية "./انتهى

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