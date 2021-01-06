القبض على مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد في بغداد

2021/01/06 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، القبض على مايسمى مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في بغداد....

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