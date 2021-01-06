2021/01/06 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائم مقام قضاء سنجار، محما خليل، عن تغييرات شكلية بعد الإعلان عن اتفاق تاريخي بإخراج المسلحين غير الشرعيين من مناطق المكون الايزيدي، في غربي مركز...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيق اتفاق سنجار يقضي بتغيير الـPKK ملابسهم فقط) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيق اتفاق سنجار يقضي بتغيير الـPKK ملابسهم فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).