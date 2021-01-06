مدرب ميلان يوبخ إبراهيموفيتش ويؤكد غيابه عن موقعة يوفنتوس الليلة

2021/01/06 | 14:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أكد مدرب نادي ميلان، ستيفانو بيولي، غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراة "الروسونيري" ضد يوفنتوس، المقررة اليوم الأربعاء، في قمة المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي.

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