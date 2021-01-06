2021/01/06 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة الكمارك، ضبط مواد كهربائية وإنشائية بحوزة مسافر اجنبي في كمرك مطار البصرة الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الكمارك تعلن عن قيام كوادرها بضبط ( مواد كهربائية ومواد انشائية ) كانت بحوزة مسافر صيني الجنسية قادما على الخطوط الجوية القطرية في كمرك مطار البصرة الدولي”.

واوضحت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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