ضبط 4 متهمين بحوزتهم 5 عجلات غير أصولية في كركوك

2021/01/06 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على 4 متهمين ضبط بحوزتهم 5 عجلات غير أصولية في محافظة كركوك.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال البحث والتحري في قواطع المسؤولية عن العجلات غير الاصولية التي من الممكن استخدامها بالعمليات الارهابية والجريمة المنظمة، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات …

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