2021/01/06 | 14:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأ التحالف الدولي في العراق لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، اليوم الأربعاء بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الجيش العراقيوذكر التحالف في بيان، انه “يهنئ الجيش العراقي بالاحتفال بعيد ميلاده المائة”،مشيرا الى انه”تم إنشاء الجيش العراقي في 6 كانون الثاني 1921، وما زال يواصل مسيرته كشريك رئيس في المعركة من أجل هزيمة داعش”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه المئة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).