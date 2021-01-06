الصفار يتوقع مناقشة قانون الموازنة في الجلسة المقبلة للبرلمان

2021/01/06 | 14:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، اليوم الاربعاء، إدراج القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للعام 2021 في جلسة البرلمان المقبلة المؤمل عقدها السبت المقبل.وقال الصفار في تصريح صحفي،أنه “من المتوقع عقد جلسة البرلمان يوم السبت المقبل وإدراج القراءة الأولى لمشروع الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة المالية ستتسلم المشروع وتبدأ بمناقشة مواده وتقديم مقترح بديل أو تثبيت لكل مادة”.وأوضح، “بعد إكمال مناقشة مواد المشروع يتم تقديمها إلى رئاسة البرلمان وتحدد جلسة خاصة لإقرار قانون الموازنة، حيث يتم عرض المادة الأصلية المقدمة من الحكومة والبديل المقدم من قبل اللجنة أمام البرلمان والتصويت يكون بشكل تفصيلي كل مادة على حدة […]

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