تطورات تكنولوجية منتظرة في 2021

2021/01/06 | 14:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}تظهر توقعات عديدة أن العام الجاري 2021 سيكون حافلا بالتطورات التكنولوجية التي ستعجل حياتنا أفضل، بعدما تضررت كثيرا خلال العام المنصرم بسبب أزمة فيروس كورونا التي غطت كل شيء.

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