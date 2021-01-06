أول تعليق لمدرب الديوانية الجديد

2021/01/06 | 14:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافقت إدارة نادي الديوانية على استقالة المدرب الشاب قصي منير وسمت سمير كاظم مدربا بديلا سيقود الفريق في مباراة اليوم أمام الزوراء.

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