بيان من عبد الوهاب الساعدي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجيش العراقي

2021/01/06 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

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تنشر وكالة نون الخبرية نص بيان الفريق

الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي رئيس

جهاز مُكافحة الإرهاب بمناسبة عيد

الجيش اليوم ٦ كانون الثاني ٢٠٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على ن

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