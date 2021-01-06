برهم صالح: بناء جيش لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح

2021/01/06 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن

مواصلة جهود بناء جيش وطني مؤمن بعقيدته

العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن

وحفظ السيادة، لن تتحقق ما لم يتم ضبط

السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة.

وقال في تهنئة اليوم ا

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