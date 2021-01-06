فصائل من الحشد الشعبي تعادي السيادة الوطنية - أدهم الكربلائي

2021/01/06 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي صدام قمع الشعب العراقي، وأنتم تقمعونه.



صدام جرى في عهده وبأمره التعذيب والخطف والقتل والتغييب، وأنتم ارتكبتم نفس الجرائم.



صدام خنق الحريات، وأنتم سرتم على نهجه وعاديتم الكلمة الحرة.



صدام أجاع الشعب العراقي بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق نتيجة حماقاته، وأنتم أفرغتم خزينة الدولة وأجعتم الفقراء، لتلهموا المليارات.لكنكم فعلتم ما لم يفعله صدام، فصدام بقطع النظر عن دوافعه كديكتاتور مصاب ب ......





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