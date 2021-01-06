الصحة تسجل 839 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/06 | 14:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاربعاء، عن تسجيل 839 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة ماضية، موضحة، ان الموقف الوبائي كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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