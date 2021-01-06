مانشستر سيتي يعلن عن اصابات جديدة بكورونا بين صفوفه

2021/01/06 | 14:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إصابة لاعبين جديدين بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 قبل ساعات من مواجهة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأفاد البيان الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن “الحارس، سكوت كارسون ولاعب الوسط الشاب، كول بالمر، مُصابين بفيروس كورونا”.

واضاف “هناك حالة ثالثة في الفريق الأول مُصابة بالفيروس من الجهاز المعاون للمدرب، بيب جوارديولا، وسيخضع الثلاثي لعزل صحي منزلي حتى يتعافون جميعًا”.

وتابع أن “النادي مانشستر سيتي قام بإبلاغ السلطات الطبية داخل إنجلترا”، مشيرا إلى أن “الثلاثي سيتبع بروتوكول المملكة المتحدة البريطانية”.

ويعاني نادي مانشستر سيتي من كثرة إصابات لاعبيه بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة، حيث كان النادي الإنجليزي قد أعلن عن إصابة إريك جارسيا قبل 3 أيام ومن قبله، كايل ووكر وجابريل جيسوس.



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