الزراعة : تسويق اكثر من (12) مليون كغم من لحوم الدجاج المجزور خلال النصف الثاني من العام 2020

2021/01/06 | 14:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الزراعة من خلال مديرية زراعة كربلاء المقدسة ان مشاريع فروج اللحم العاملة في المحافظة سوقت اكثر من (12) مليون كغم من لحوم الدجاج المجزور الى الاسواق المحلية خلال النصف الثاني من عام 2020 محققة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء عن طريق سد حاجة السوق منها.

وذكرت المديرية ان مشاريع فروج اللحم العاملة في محافظة كربلاء المقدسة والبالغ عددها (56) مشروعا سوقت اكثر من (7) مليون و(190) الف دجاجة حية خلال النصف الثاني من عام 2020 بلغت اوزانها اكثر من (12) مليون و(223) الف كغم من اللحوم البيضاء تم تسويقها الى الاسواق المحلية لغرض الاستهلاك المحلي اليومي للمواطنين، محققة بذلك الاكتفاء الذاتي منها باعتبارها احدى الركائز الاساسية في المائدة العراقية.

موضحة الى ان شهر تموز شهد تسويق اكثر من (1) مليون و(281) ألف دجاجة، وفي شهر اب تم تسويق (1) مليون و(259) ألف دجاجة، وفي شهر ايلول تم تسويق (1) مليون و(59) الف دجاجة، وفي شهر تشرين اول تم تسويق (1) مليون و(315) ألف دجاجة، وفي شهر تشرين الثاني تم تسويق (1) مليون و(14) الف دجاجة، وفي شهر كانون اول تم تسويق (1) مليون و(260) ألف دجاجة، وفي شهر حزيران تم تسويق (1) مليون و(308) ألف دجاجة.

مؤكدة ان محافظة كربلاء المقدسة حققت خلال الفترة الماضية الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء نتيجة لخطط وسياسة وزارة الزراعة وتعاونها مع مديريات الزراعة في المحافظات، في دعم هذه المشاريع عن طريق توفيرها للأعلاف والعلاجات البيطرية وباسعار مدعومة، مشيرة إلى الاستمرار بالانتاج ورفد الاسواق بالمنتج المحلي،بغية توفير العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة دعما للاقتصاد الوطني.

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