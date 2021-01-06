الصحة تسجل 9 وفيات و839 إصابة بكورونا في عموم المحافظات

2021/01/06 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، تسجيل تسع وفيات بفيروس كورونا و839 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 31993 فحصاً".

وأضافت، أن "الموقف شهد تسجيل تسع وفيات، 3 في كركوك و2 في السليمانية وواحدة في مدينة الطب وواحدة في أربيل وواحدة في البصرة وواحدة في بابل".

وأشارت إلى أن "العراق سجل 839 حالة إصابة جديدة بكورونا، و1889 حالة شفاء في عموم البلاد".

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