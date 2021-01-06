كردستان توقف رواتب أكثر من 13 ألفاً من ذوي ’’الشهداء وضحايا الأنفال’’ لا تنطبق عليهم الشروط

2021/01/06 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

قررت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إيقاف رواتب 13 ألفاً من ذوي الشهداء والمؤنفلين بسبب عدم توفر الشروط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام رقم 4 لسنة 2020 والمتعلق بقانون الاصلاحات في رواتب الموظفين والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كردستان - العراق، وفيما يتعلق بنظام رقم 9 المختص بتحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء وضحايا الانفال في اقليم كردستان للعام 2020، وبقرار وزاري من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، قررت الوزارة اليوم 6/1/2021 قطع منح 13،282 شخصا لم تتوفر فيهم الشروط القانونية".

وأضافت، "يعتبر القرار ساري المفعول من تاريخ 1/1/2021".

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