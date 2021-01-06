بالفيديو.. مشاركة الحشد الشعبي باستعراض القطعات الأمنية في ساحة الاحتفالات

2021/01/06 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شاركت قطعات الحشد الشعبي، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، بالاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجيش العراقي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على مقطع مصور، ظهر فيه كردوس الحشد الشعبي، الذي شارك بالاستعراض العسكري، الذي حضره القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وقادة الجيش وعدد من الوزراء والسفراء.

وكان الكاظمي، قد وصل في وقت سابق، إلى ساحة الاحتفالات لحضور الاستعراض العسكري لصنوف قوات الجيش العراقي.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن الاستعراض العسكري الخاص بعيد الجيش بدأ بحضور الكاظمي وعدد من الوزراء وقادة الجيش.

وأضاف، أن الاستعراض العسكري انطلق بتواجد جميع صنوف الجيش العراقي، من القوات البرية، وطيران الجيش والقوة الجوية.

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