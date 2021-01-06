تسجيل 1889 حالة شفاء من كورونا اليـوم واستمرار انخفاض عدد الاصابات في العـراق

2021/01/06 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 839 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1889 حالة شفاء ، و9 حالات وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ./ انتهى7

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