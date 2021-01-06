المرور العامة تعيد فتح الطرق المقطوعة في بغداد

2021/01/06 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة عن اعادة فتح الطرق المقطوعة في بغداد بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وشهد جانب الكرخ صباح اليوم قطع الطرق من محيط المنطقة الخضراء ، ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي و منطقة المنصور ، وفي جانب الرصافة تم قطع الجسر المعلق في منطقة الكرادة./انتهى7

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