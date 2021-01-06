وزير الدفاع يحذر بشأن مطلقي الصواريخ: هل تتذكرون السيارات المفخخة؟

2021/01/06 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر وزير الدفاع جمعة عناد، الأربعاء، من جر البلاد إلى "حرب أهلية" نتيجة استمرار استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ.

وقال عناد في تصريح، 6 كانون الثاني/يناير، إن "من تمكن من التصدي للسيارات المفخخة لا يعجز عن ضبط من يطلق صاروخًا ويهرب".

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والكاظمي يرد بجولة

وأضاف، "لكن يجب أن نكون حكماء، فالموضوع يمكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية، ولكن هناك من لا يفهم عواقب هذه الأعمال.

وأكّد الوزير، أنّ الصواريخ التي تطلقها جماعات مسلحة "تصيب المدنيين ولم يتضرر منها أي أجنبي منذ سنة على الأقل"، موضحًا أنّ "القوات العراقية ما تزال بحاجة إلى دعم التحالف الدولي".

وتعهد عناد، بـ "تأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ، دون الانجرار إلى صدام مسلح"، مطالبًا القادة السياسيين في البلاد بـ "وضع مصلحة البلاد أولاً".

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