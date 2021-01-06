يارلله: قواتنا المسلحة سطَّرت أعظم المآثر والبطولات في التاريخ المعاصر

2021/01/06 | 14:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

هنأ رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارلله الشعب العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل، فيما أشار إلى أن تشكيلات القوات المسلحة سَطّرت أعظم المآثر والبطولات الوطنية في التأريخ المعاصر.

وذكر يارلله في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاربعاء، "أتقدم بخالص التهاني وأزكاها الى شعبنا العراقي العزيز، والى أبناء جيشنا الأبطال، لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل الذي سطر أورع ملاحم البطولة والفداء في الدفاع عن تربة وسماء وطننا العزيز وحماية مقدراته ومصالحه والحفاظ على وحدة شعبه".

وأضاف "تمرُّ علينا هذا المناسبة ونحن نعيش غمرة الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال جيشنا وبقية القوات الأمنية على عصابات داعش الإرهابية، واليوم إذ نحتفي بعيد جيشنا الباسل نستعيد ذكرى شهدائنا الأحبة الذين قدموا انفسهم في سبيل وطنهم".

وتابع "نستذكر بإجلال واعتزاز وافتخار الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا العراقي المقدام و جميع تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة الذين سَطّروا أعظم المآثر والبطولات الوطنية في التأريخ المعاصر بتطهيرِ أرض العراق من دنس الإرهاب عبر سلسلة الانتصارات التي بُنيت على أساس الكفاءة المهنية والمعنويات القتالية العالية".

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