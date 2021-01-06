2021/01/06 | 14:56 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 6 يناير 2021 | 02:16 مساءً

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ديالى: ارتفاع معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدلات التبادل التجاري في منفذ حدودي مع إيران شرق المحافظة، بنسبة 40% خلال الساعات الـ 48 الماضية.



وقال مدير ناحية مندلي بالوكالة (90كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي، إن "معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران، ارتفعت خلال الساعات الـ 48 الماضية بنسبة 40%، وبلغ إجمالي الشاحنات الداخلة من الجانب الإيراني إلى الجانب العراقي أكثر من 100 شاحنة".



وأضاف الخزاعي، أن "الارتفاع جاء بعد انخفاض غير مسبوق خاصة مع تغير سعر الدولار امام الدينار العراقي، ما ولّد ردة فعل لدى أغلب التجار، ودفعهم للتريث في استيراد البضائع خاصة مع تضارب أسعار الدولار، إضافة إلى أن انتهاء السنة أثّر كذلك بسبب تجديد إجازات بعض الشركات والمخلصين الجمركيين".



وتوقع الخزاعي، "ارتفاعاً أكبر للتبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع استقرار سعر الدولار"، مضيفاً أن "تأثير منافذ ومعابر كردستان يبقى قائما بشكل أكبر، خاصة وأن التعرفة الكمركية والتسهيلات الممنوحة فيها تختلف بشكل كبير عن منفذ مندلي، ما دفع الكثير من التجار للتوجه اليها".

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