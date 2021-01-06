وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي.. بغداد و12 محافظة دون ضحايا ومؤشر الشفاء يرتفع

2021/01/06 | 14:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 839 إصابة جديدة، فيما تماثل 1889مصاباً إلى الشفاء، قابله وفاة 9 مصاباً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية".

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