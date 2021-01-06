الصحة تسجل 839 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/06 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا “كوفيد 19” خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

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