المرور تعلن إعادة إفتتاح الطرق المقطوعة في بغداد

2021/01/06 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، بإعادة إفتتاح الطرق المقطوعة في بغداد ضمن استعدادت الاحتفاء بذكرى تأسيس الجيش العراقي.وقال مدير المرور لوكالة الانباء العراقية، انه “تمت رفع القطوعات في بعض الطرق ببغداد في جانبي الكرخ والرصافة ” بعد العرض العسكري بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي”.وكانت مديرية المرور العامة …

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