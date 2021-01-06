المرور تحذر السائقين من هذا الطريق وتجنب

2021/01/06 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل

ننبه سائقي المركبات على طريق اليوسفية- بابل، بالتأني في القيادة بسبب وجود اعمال اكساء عليه في جانب واحد

قيادة المركبات بسرعة على هذا الطريق تسببت بوقوع الكثير من الحوادث المرورية

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