2021/01/06 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 9 وفيات بكورونا والإصابات تقترب من 600 الف في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 9 وفيات بكورونا والإصابات تقترب من 600 الف في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).