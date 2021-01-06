المرور تصدر تنبيها لسائقي المركبات بشأن طريق اليوسفية- بابل

2021/01/06 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه مدير المرور العامة اللواء طارق

اسماعيل، الاربعاء، سائقي المركبات الى

الحذر والتأني عند المرور في طريق

اليوسفية بابل لوجود اعمال اكساء.

وقال اسماعيل في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ننبه سائق

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